Kressbronn

Betrunkener Radfahrer stürzt auf Fahrbahn

Zu tief ins Glas geschaut hatte ein 30 Jahre alter Radfahrer, bevor seine Fahrt am Sonntag gegen 0.45 Uhr im Bereich der Nonnenhorner Straße abrupt endete. Der Mann stürzte auf die Fahrbahn, der gerufene Rettungsdienst konnte jedoch keine Verletzungen feststellen. Weiterfahren durfte der 30-Jährige aber nicht: Eine Atemalkoholmessung zeigte über zwei Promille an, was für den Radler eine Blutentnahme in einer Klinik und eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zur Folge hatte.

Kressbronn

Schlangenlinien gefahren - von Polizei gestoppt

Eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr droht einem 67 Jahre alten Mann, den Polizisten des Polizeireviers Friedrichshafen am späten Samstagabend in Kressbronn gestoppt haben. Als der Pedelec-Fahrer die Kontrollstelle in der Seestraße erblickte, lenkte er sein Damenrad abrupt hinter ein Gebäude, stellte sein Gefährt ab und setzte seinen Weg zu Fuß fort. Weil die Beamten schon zuvor auf die Schlangenlinienfahrt des 67-Jährigen aufmerksam geworden waren und das ganze Geschehen verfolgt hatten, stoppten sie den Fußgänger. Dieser reagierte umgehend aggressiv und stritt ab, das Rad gefahren zu sein. Weil sich beim Gespräch der Verdacht einer Alkoholisierung des Mannes erhärtete, musste er die Polizisten in eine Klinik begleiten und eine Blutprobe abgeben.

Tettnang

Auto nicht gegen Wegrollen gesichert - Unfall

Weil er seinen Pkw nicht gegen Wegrollen gesichert hat, verursachte ein 30-jähriger Mann am Sonntag gegen 11.30 Uhr einen Verkehrsunfall. Er hatte seinen VW auf einem Schotterweg vor einem Grundstück in der Straße "Frohe Aussicht" abgestellt. Der Wagen machte sich auf dem abschüssigen Gelänge selbstständig, rollte zunächst einer Zeugin über den Fuß und kollidierte in der Folge mit einem Pkw. Im weiteren Verlauf rollte der VW des 30-Jährigen über einen Grünstreifen sowie die zu diesem Zeitpunkt glücklicherweise unbefahrene Landesstraße 333 und kam im angrenzenden Gebüsch zum Stehen. An den beiden Fahrzeugen entstand insgesamt rund 8.000 Euro Sachschaden, der Verursacher-Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Ob die Zeugin verletzt wurde, ist aktuell noch nicht abschließend geklärt.

Friedrichshafen/Ailingen

Auto zerkratzt

Ein Unbekannter hat mutmaßlich am Sonntagabend einen in der Straße "Martinshof" abgestellten Pkw rundherum zerkratzt. Am Auto dürfte bei der Tat wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein, dieser kann aktuell jedoch nicht beziffert werden. Die Polizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Personen, die sachdienliche Hinweis geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 an die Polizei zu wenden.

Friedrichshafen

Von Straße abgekommen - Hoher Sachschaden

Hoher Sachschaden entstand am Sonntag kurz nach 14 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der B 31n zwischen Kluftern und Friedrichshafen. Ein 33 Jahre alter Autofahrer kam kurz nach der Auffahrt Kluftern aus ungeklärten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr mit den linken Rädern auf die beginnende Schutzplanke. In der Folge verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, kollidierte mehrfach mit der Schutzplanke und kam im angrenzenden Lärmschutzwall zum Stehen. Alle drei Insassen, darunter auch ein Kleinkind, mussten vom Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in eine Klinik gebracht werden. Dem bisherigen Erkenntnisstand nach hatten sie Glück im Unglück und kamen mit dem Schrecken davon. Am Elektrofahrzeug dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein, der auf einen hohen fünfstelligen Euro-Betrag beziffert wird. An der Verkehrseinrichtung wird der Sachschaden auf rund 7.000 Euro geschätzt. Während der Bergungsmaßnahmen, die etwa 1,5 Stunden andauerten, kam es zu Verkehrsbehinderungen. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die Feuerwehr Friedrichshafen am Einsatzort.

Meersburg

Auseinandersetzung in Bar

Zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Männern in einer Bar in der Steigstraße rückten am Sonntagmorgen gegen 1.45 Uhr mehrere Polizeifahrzeuge an. Über Notruf war eine Schlägerei unter zehn Personen gemeldet worden, in deren Verlauf Flaschen und Gläser fliegen würden. Die Beamten trafen mehrere zum Teil eher leicht verletzte Personen an, mehrere Tatverdächtige hatten schon das Weite gesucht. Hintergründe der Auseinandersetzung und die Identität der an der Auseinandersetzung beteiligten Personen ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen, die das Polizeirevier Überlingen fü

