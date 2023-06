Polizei Hagen

POL-HA: Infostände der Polizei Hagen anlässlich des Fernreiseverkehrs

Hagen (ots)

Am 21. Juni steht der letzte Schultag vor den Sommerferien an. Viele Familien nutzen die Zeit, um in den wohlverdienten Urlaub zu fahren. Die Polizei Hagen führt anlässlich des Reiseverkehrs unterschiedliche Präventionsmaßnahmen und Kontrollen durch. Das erklärte Ziel ist, Bürgerinnen und Bürger zu sensibilisieren, damit alle sicher an ihr Ziel kommen.

Am 21. Juni möchte die Polizei Hagen anlässlich des Fernreiseverkehrs an vier Infoständen mit Interessierten ins Gespräch kommen. Die Stände befinden sich hier:

09.30 Uhr - 12.00 Uhr am Bauhaus

09.30 Uhr - 12.00 Uhr am EKZ Eilpe 12.45 Uhr - 16.00 Uhr an der ADAC Geschäftsstelle in der Körnerstraße 12.45 Uhr - 16.00 Uhr am Kaufland in Hohenlimburg

Darüber hinaus sind während der Ferienzeit Kontrolltage geplant, bei denen der Fokus auf dem Fernreiseverkehr liegt. Diese finden an folgeden Tagen im Stadtgebiet statt: Freitag, 23. Juni, Freitag, 07. Juli, sowie Freitag, 21.Juli 2023.

Wichtige Hinweise, um sicher in den Urlaub zu kommen:

- Vor Fahrtantritt ist ein Fahrzeugcheck unerlässlich. Achten Sie auf folgende Dinge: Reifendruck, Reifenprofiltiefe, Beleuchtung, den Ölstand, das Kühlwasser sowie Wischwasser. Haben Sie ein Warndreieck, einen Erste-Hilfe-Kasten und Warnwesten griffbereit?

- Achten Sie auf die Sicherung Ihrer Ladung - wichtig ist, dass Sie einen freien Rundumblick im Fahrzeug haben, dass das Gepäck sicher verstaut ist und auch Fahrräder gut und sicher befestigt sind. Sichern Sie auch Ihre Haustiere!

- Konsumieren Sie keinen Alkohol und keine Betäubungsmittel, wenn Sie am Steuer sitzen.

- Fahren Sie nur, wenn Sie ausgeruht sind. Wichtig ist, auf ausreichend Pausen zu achten und nach Möglichkeit einen Fahrerwechsel durchzuführen.

- Sorgen Sie dafür, dass Sie nicht abgelenkt werden bei der Fahrt. Kinder können während der Fahrt beschäftigt werden mit Malen, geeigneten Spielen während der Fahrt, Hörspielen etc.

- Als Fahrerin/Fahrer sollten Sie während der Fahrt möglichst nicht essen oder trinken. Sie könnten sich verschlucken!

- Lassen Sie sich während der Fahrt nicht durch Medien wie Handys, Einstellungen am Radio etc. ablenken. Eine Handynutzung sollte nur über die Freisprecheinrichtung erfolgen.

- Bilden Sie bei Stau eine Rettungsgasse!

