Polizei Hagen

POL-HA: Straßenraub am Hauptbahnhof

Hagen-Innenstadt (ots)

In der Nacht zum Sonntag, 18. Juni 2023, erschien gegen 01:30 Uhr ein 30-jähriger Mann aus Hagen auf der Polizeiwache in der Innenstadt und machte dort Angaben zu einem Raub. Nach seinen Angaben befand er sich zur Tatzeit auf dem Graf-von-Galen-Ring in Höhe der Einmündung Hindenburgstraße, als er unvermittelt von 3 Männern körperlich angegangen wurde. Im Zuge dieses Angriffes sei er dann sei-ner mitgeführten Sachen beraubt worden. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte bislang noch nicht zur Festnahme der Täter. Die drei männlichen Täter werden durch den 30-jährigen wie folgt beschrieben. 1. Täter - ca. 175 cm groß, bekleidet mit einem schwarzen T-Shirt und südländischem Erscheinungsbild. 2. Täter - schwarzer Bart, gebundener Zopf und vom 3. Täter konnte der Geschädigte nur noch den schwarzen Bart erinnern. Die Polizei bittet Personen, die sachdienliche Angaben zum Sachverhalt oder den drei Tatverdächtigen machen können, sich unter der Rufnummer 02331 986 2066 an das Hinweistelefon der Polizei Hagen zu wenden. (tx)

