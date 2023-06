POL-HA: Aktuelle Fahndung - Wer kennt diesem Vermissen?

Hagen-Haspe (ots) - In den Abend- oder Nachtstunden des 16.06.2023 kam es in Hagen - Haspe zu einem Einbruch in eine dortige Kleinkunstbühne. Nach ersten Ermittlungen gelangten bislang noch unbekannte Personen über ein Fenster im rückwärtigen Bereich des Gebäudes in das Innere von Büroräumlichkeiten und durchwühlten dort befindliche Schränke. Auffällig ist die brachiale Gewalt, mit der das Fenster aufgebrochen ...

mehr