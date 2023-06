POL-HA: Mann führt Springmesser am Bahnhof in Gürteltasche

Hagen-Vorhalle (ots) - Donnerstag (15.06.) befreiten Polizisten einen Hagener in der Eckeseyer Straße aus einem Kellerraum, nachdem dieser von einer Bekannten dort eingeschlossen wurde. Der Mann war mit der 47-Jährigen in einen Streit geraten. Er gab an, dass er anschließend in ihrem Keller schlafen wollte. Die Frau habe ihn dann jedoch dort eingeschlossen und die Tür mit einem Bügelschloss gesichert. Ein gemeinsamer ...

