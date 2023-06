Polizei Hagen

POL-HA: Jugendlicher fährt in der Nacht ohne Führerschein mit Kleinkraftrad

Hagen-Mitte (ots)

Während der Streife sahen Polizisten am Freitag (16.06.) gegen 2.15 Uhr in der Nacht ein verdächtiges Kleinkraftrad. Ein 15-Jähriger befuhr die Eilper Straße von der Volmetalstraße kommend und bog nach rechts auf die Frankfurter Straße ab. Der Jugendliche fuhr anschließend außerhalb des Sichtbereiches der Streifenwagenbesatzung in einen Hinterhof. Die Beamten konnten ihn jedoch wieder ausfindig machen und kontrollieren. Der 15-Jährige gab an, keine Fahrerlaubnis zu haben, er habe den Schlüssel für das Fahrzeug ohne das Wissen seines Bruders von dessen Schlüsselbund entnommen. Die Polizisten übergaben den Jugendlichen und den Schlüssel für das Kleinkraftrad an seinen Vater. Die Beamten fertigten darüber hinaus eine Strafanzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. (arn)

