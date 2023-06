Polizei Hagen

POL-HA: Zeugin beobachtet Trunkenheitsfahrt - 65-jähriger Autofahrer mit knapp 1,7 Promille unterwegs

Hagen (ots)

Eine 35-jährige Fußgängerin beobachtete am Donnerstagabend (15.06.2023) in Vorhalle einen 65-jährigen Autofahrer, der Schlangenlinien fuhr und rief die Polizei hinzu. Gegen 21.00 Uhr wurde die Fußgängerin in der Eckeseyer Straße auf den Mann aufmerksam, als dieser an einer Bushaltestelle aus einem Bus ausstieg und sich anschließend in ein in der Nähe geparktes Auto setzte. Als er mit dem schwarzen Nissan losfuhr, touchierte er beinahe einen Bordstein und setzte seine Fahrt dann in Schlangenlinien fort. An der Einmündung zur Fuhrparkstraße hielten die alarmierten Polizeibeamten den Nissan an und kontrollierten den 65-jährigen Fahrer. Dabei fiel ihnen bereits auf, dass der Mann einen schwankenden Gang hatte und sehr verlangsamt reagierte. Ein Atemalkoholtest zeigte einen Wert von knapp 1,7 Promille an. Der 65-Jährige musste eine Blutprobe abgeben. Die Beamten stellten seinen Führerschein sicher und leiteten ein Strafverfahren wegen des Fahrens unter Alkoholeinfluss gegen ihn ein. (sen)

