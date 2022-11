Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl in der Spielothek

Hildburghausen (ots)

Ein 36-jähriger Mann hielt sich am 06.11.2022 in einer Spielothek in der Straße "Oberer Kapellenstieg" in Hildburghausen auf. Er nutzte einen Moment, in welchem die Mitarbeiterin abgelenkt war, begab sich in den für Besucher gesperrten Bereich hinter den Tresen und nahm eine Geldkassette an sich. Die Beute steckte er in seine Jacke und setzte sich anschließend zurück auf seinen Platz. Als die Mitarbeiterin zurückkam, stand der 36-Jährige auf und verließ das Gebäude. Er muss sich nun wegen Diebstahls verantworten.

