BPOLI DD: Bundespolizei Dresden informiert zur Versammlungslage am Wochenende in Riesa

Am Samstag (18.06.2022) findet eine Versammlung im Stadtgebiet von Riesa statt. Schwerpunkte in der An- und Abreise bilden die Streckenverbindungen aus Dresden, Leipzig und Chemnitz.

Die Bundespolizei Dresden rechnet in den Zeiträumen von 09 Uhr bis 11 Uhr und am späten Nachmittag in der Zeit von 15 Uhr bis 18 Uhr mit einem deutlich erhöhten Reiseaufkommen am Bahnhof in Riesa sowie den relevanten Zugverbindungen. Die Abwehr von Gefahren und Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung in der An- bzw. Abreisephase für alle Reisenden auf den Verkehrswegen der Bahn hat hohe Priorität.

Die Bundespolizei Dresden wird mit zahlreichen Einsatzkräften am Bahnhof Riesa und in den Schwerpunktzugverbindungen präsent sein.

