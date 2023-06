Polizei Hagen

POL-HA: Neu im Team: Polizeihauptkommissar Sebastian Müller verstärkt den Bezirksdienst Hoheleye

Hagen (ots)

Der Bezirksdienst (BD) der Polizei Hagen hat ein neues Gesicht - seit Mitte April 2023 verstärkt Polizeihauptkommissar Sebastian Müller das Team des Bezirksdienst Hoheleye. Er ist zuständig für die Bereiche Boele, Kabel, Bathey, Hengstey sowie Garenfeld und löste Polizeihauptkommissar Frank Thurn als Bezirksdienstbeamten ab. Dieser ging kürzlich in den Ruhestand.

Polizeihauptkommissar Sebastian Müller hat sich bereits gut "eingelebt" - der erfahrene Beamte ist täglich auf Streife in seinem Bezirk - entweder zu Fuß, auf dem Rad oder im Streifenwagen. Vor seinem Wechsel zum BD verrichtete er seinen Dienst in der Direktion Verkehr. Er war zudem als Streifenbeamter in der damaligen Wache in der Prentzelstraße, als Einsatztrainier sowie bei der Kriminalpolizei tätig.

Als vertrauensvoller Gesprächspartner tauscht er sich eng mit Bürgerinnen und Bürgern aller Altersstufen aus und pflegt den stetigen Kontakt. Zu seinen Aufgaben gehört unter anderem die Steigerung der Verkehrssicherheit an Schulen und Kindergärten, eine enge Zusammenarbeit mit Schulen, Kitas, Vereinen und anderen Institutionen, die Durchführung von Jugendschutzkontrollen, die Kontrolle von Rückkehrverboten nach häuslichen Gewalten, sowie die Vollstreckung von Haft- und Vorführbefehlen.

"Die Arbeit im Bezirksdienst macht mir sehr viel Spaß und ich freue mich über meine neue Aufgabe. Ich bin für Bürgerinnen und Bürger in meinem Bezirk der erste Ansprechpartner für polizeilich Themen - mir ist es deshalb sehr wichtig, Präsenz zu zeigen und ein offenes Ohr für ihre Anliegen zu haben", so Müller.

Sie erreichen Polizeihauptkommissar Sebastian Müller unter der Telefonnummer 02331 - 986 - 2243. Er und seine Kollegen des BD Hoheleye sind in der Schwerter Straße 168 im Amtshaus zu finden. Sollten Sie den Bezirksdienst telefonisch nicht erreichen, können Sie Ihr Anliegen auch per Mail übermitteln an folgende Adresse: Hleye_BD.Hagen@polizei.nrw.de (arn)

