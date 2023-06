Polizei Hagen

POL-HA: Öffentlichkeitsfahndung nach Verdacht des versuchten Computerbetruges

Hagen (ots)

Nachdem einer Hagenerin in einem Supermarkt am 31. Januar 2023 ihre Geldbörse entwendet wurde, versuchte eine bislang unbekannte Frau mit ihrer Bankkarte Geld an einem Automaten abzuheben. Hierbei wurde die Frau von einer Videokamera erfasst. Wer kann Hinweise zur Identität der Tatverdächtigen geben? Hinweise nimmt die Polizei Hagen unter der Rufnummer 02331 - 986 2066 entgegen.

Fotos der Frau finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/107855 (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell