Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahrraddiebstahl

Obererbach (Kreis Altenkirchen) (ots)

Am Donnerstag, 04.05.2023, ereignete sich in der Zeit von 08.20 Uhr bis 19.00 Uhr am Bahnhof in Obererbach, Hauptstraße, ein Fahrraddiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten bislang unbekannte Täter ein, mit einem Fahrradschloss gesichertes, grau-blaues Mountainbike. Nähere Details zu dem Fahrrad liegen bislang noch nicht vor. Die Polizei Altenkirchen bittet um sachdienliche Hinweise.

