Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Trunkenheitsfahrt

Roth (ots)

Am Donnerstag, 04.05.2023, gegen 20.00 Uhr, wurde der Polizei Altenkirchen eine Trunkenheitsfahrt in Roth, Kölner Straße, gemeldet. Der betreffende Pkw-Fahrer konnte von Beamten der hiesigen Dienststelle an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Da ein Atemalkoholtest positiv verlief, erfolgte eine Blutprobenentnahme und die Sicherstellung des Führerscheins. Gegen den 62-jährigen Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell