LPI-NDH: Umgekippter Anhänger sorgt für Sperrung der Landstraße

Leinefelde-Worbis (ots) - Auf Grund technischer Probleme ist die Polizeistation in Leinefelde-Worbis derzeit telefonisch nicht erreichbar. Bei Anfragen wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Eichsfeld in Heilbad Heiligenstadt. Die Dienststelle dort ist unter der Telefonnummer 03606/6510 erreichbar. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Pressestelle Telefon: 03631 961503 E-Mail: pressestelle.lpindh@polizei.thueringen.de ...

