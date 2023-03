Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Geld aus Bus entwendet

Erkelenz (ots)

Zwischen 15.10 Uhr und 15.15 Uhr haben bisher unbekannte Täter am Montag (27. März) am Konrad-Adenauer-Platz Geld gestohlen. Die Täter öffneten in diesen fünf Minuten den parkenden Bus und erbeuteten Kleingeld aus dem Münzwechsler, sowie eine Geldbörse.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell