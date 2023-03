Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht/ Zeugen gesucht

Erkelenz-Rickelrath (ots)

Am Montag, 27. März, gegen 14.30 Uhr, ereignete sich auf der Dülkener Straße ein Verkehrsunfall. Ein Mann aus Wegberg fuhr mit seinem Pkw VW auf der Dülkener Straße in Richtung Grenzlandring. Ihm kam ein blauer Pkw BMW entgegen, dessen Fahrer gegen die linke Seite seines VW stieß. Auf diese Weise splitterte die linke Seitenscheibe und die linke Fahrzeugseite sowie der Außenspiegel wurden beschädigt. Der Wegberger erlitt durch die gesplitterte Seitenscheibe leichte Verletzungen. Ohne Anzuhalten und sich um den Verletzten zu kümmern, fuhr der BMW Fahrer weiter. Ein weiterer Pkw Fahrer, der ebenfalls die Dülkener Straße in Richtung Grenzlandring befuhr bemerkte kurz darauf im Kurvenbereich, kurz vor der Einmündung Dülkener Straße / In Bollenberg einen blauen Pkw BMW, der ihm auf seiner Fahrspur entgegenkam, da er gerade ein bislang unbekanntes, helles Fahrzeug überholte. Nur durch eine starke Bremsung konnte der Mann einen Zusammenstoß mit dem BMW verhindern. Vermutlich handelt es sich bei beiden Vorfällen um dasselbe Fahrzeug. Zur Klärung des Geschehens sucht die Polizei nun den Fahrer des blauen BMW. Bei seinem Fahrzeug handelt es sich um ein älteres 3-er Model. Auch der Fahrer des hellen Fahrzeugs, welches im Kurvenbereich überholt wurde oder Personen, die durch den Fahrer des blauen BMW gefährdet wurden und sich bislang nicht bei der Polizei gemeldet haben, werden gebeten, dies zu tun. Zuständig ist in diesem Fall das Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg, Telefon 02452 920 0. Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

