POL-HS: Verkehrskontrollen am vergangenen Wochenende

Hückelhoven-Ratheim (ots) - Ein Kleinkraftrad, welches an einem Fahrradständer vor einem Mehrfamilienhaus an der Straße Schulring stand, wurde zwischen 14 Uhr und 17 Uhr am Freitag (24. März) entwendet. Das schwarze Fahrzeug der Marke Vespa war mit Versicherungskennzeichen ausgestattet. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

