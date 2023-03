Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebstahl von jungen Bäumen

Hückelhoven-Doveren (ots)

Mehrere Baum-Setzlinge, die in einer Grünanlage an der Künkeler Straße gepflanzt worden waren, wurden mitsamt der stabilisierenden Holzpfosten am Sonntag, 26. März, gegen 4.15 Uhr gestohlen. Ein Zeuge beobachtete zwei Personen, die die Bäume ausgruben und in ihr Fahrzeug luden.

Eine Person wirkte männlich und hatte eine dickliche Figur. Die zweite Person wirkte weiblich. Beide waren dunkel gekleidet.

Hinweise zu dieser Tat nimmt das Kriminalkommissariat in Hückelhoven entgegen unter der Telefonnummer 02452 920 0.

Zudem haben Sie die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell