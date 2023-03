POL-HS: Zu Ladendiebstahl gezwungen

Heinsberg-Lieck (ots) - Unbekannte Täter stahlen zwischen 14.15 Uhr am Donnerstag (23. März) und 10 Uhr am Freitag (24. März) zwei Pakete, die vom Zulieferer vor einer Haustür an der Waldfeuchter Straße abgelegt wurden. Zeugen beobachteten eine männliche Person, die diese an sich nahm, in ein gelbes Fahrzeug mit Neusser Kennzeichen stieg und sich entfernte. Der Mann war 45 bis 50 Jahre alt, hatte eine schlanke Statur und einen Dreitagebart. Er wirkte südländisch und ...

mehr