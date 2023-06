POL-HA: Kripo-Beamte nehmen Mann mit mehrjährigem Haftbefehl fest

Hagen-Hohenlimburg (ots) - Ein bislang unbekannter Täter griff am Dienstagabend (13.06.2023) in Hohenlimburg einen 39-jährigen Mann an und raubte ihm das Portemonnaie. Gegen 22.10 Uhr stand der 39-Jährige am Bahnsteig in der Bahnstraße und wartete auf einen Zug. Dort traf er auf eine Gruppe von etwa fünf Männern, mit denen er ins Gespräch kam. Plötzlich griff ...

