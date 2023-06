Polizei Hagen

POL-HA: Raub am Hohenlimburger Bahnhof - Unbekannter greift 39-Jährigen an und flüchtet

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Ein bislang unbekannter Täter griff am Dienstagabend (13.06.2023) in Hohenlimburg einen 39-jährigen Mann an und raubte ihm das Portemonnaie. Gegen 22.10 Uhr stand der 39-Jährige am Bahnsteig in der Bahnstraße und wartete auf einen Zug. Dort traf er auf eine Gruppe von etwa fünf Männern, mit denen er ins Gespräch kam. Plötzlich griff ihn einer der Unbekannten an und schlug ihm mehrfach mit der Faust in das Gesicht. Der 39-jährige fiel aufgrund des Angriffs zu Boden. Am Boden liegend trat der Unbekannte noch auf ihn ein und stahl anschließend seine Geldbörse aus der Hosentasche. Nach der Tat flüchtete der Angreifer in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach ihm im Nahbereich verlief ohne Erfolg. Der 39-Jährige musste leicht verletzt vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Kripo hat die Ermittlungen wegen des Raubes übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Rufnummer 02331-986 2066. (sen)

