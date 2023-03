Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: Veröffentlichung von Tatverdächtigenfotos nach schwerer räuberischer Erpressung am 27.12.2022 in der Südstadt

Hannover (ots)

Am 27.12.2022 haben zwei noch unbekannte Täter einen 27-Jährigen in der hannoverschen Südstadt mit einer Schusswaffe bedroht und so das Smartphone des Mannes erpresst (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/66841/5404046).

Nach einem Beschluss des Amtsgerichts Hannover veröffentlicht die Polizei nun Fotos einer Überwachungskamera, die zwei Tatverdächtige in der Stadtbahnstation am Aegidientorplatz aufgenommen hat. Die beiden Tatverdächtigen hielten sich wenige Minuten nach der Tat in der Stadtbahnstation auf und stiegen dort in eine Bahn der Linie 11 in Richtung Zoo.

Der Täter, der den 27-Jährigen mit der Pistole bedroht hatte, wurde als 17 bis 25 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß und von schlanker Statur beschrieben. Er hatte akkurat gezupfte Augenbrauen, dunkle, glatt nach hinten gestylte Haare. Während der Tat trug er zwischenzeitlich ein dunkles Basecap mit dem Schirm nach hinten. Des Weiteren hatte er eine schwarz glänzende Daunenjacke mit dunkler Kapuze und eine breite, dunkle Jeanshose an. Vor dem Gesicht hatte er einen hellblauen Mundschutz.

Der andere Täter war ebenfalls 17 bis 25 Jahren alt und circa 1,75 Meter groß. Auch er hatte eine schlanke Statur. Er war schwarz und hatte dunkle, fein gelockte Haare. Er trug eine schwarze Sweatjacke mit drei weißen, reflektierenden Streifen im Rückenbereich (mutmaßlich der Marke "Adidas") und eine blaue Jeanshose. Vor Mund und Nase hatte er einen schwarzen Mundschutz.

Beide Täter sprachen sowohl Deutsch als auch Arabisch.

Das Polizeikommissariat Hannover-Südstadt sucht weiterhin nach Zeuginnen und Zeugen, die die Tat oder die Tatverdächtigen beobachtet haben oder Hinweise zu deren Identität geben kann. Sie werden gebeten, sich bei der oben genannten Dienststelle unter der Telefonnummer 0511 109-3217 zu melden. /ms, nash

