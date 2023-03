Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Zeugen nach Zusammenstoß zwischen Pkw und Motorrad in Hannover-List gesucht

Hannover (ots)

Am Freitagabend, 17.03.2023, ist bei einer Kollision zwischen zwei Autos und einem Motorrad ein 50-jähriger Kraftradfahrer im hannoverschen Stadtteil List leicht verletzt worden. Ein bislang unbekannter Autofahrer entfernte sich nach dem Zusammenstoß vom Unfallort. Die Polizei bittet Zeugen und insbesondere den unbekannten Autofahrer, sich zu melden.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover ereignete sich der Unfall gegen 17:20 Uhr auf der Podbielskistraße an der Ecke zur Grillparzerstraße. Ein 21-jähriger Hannoveraner fuhr mit seinem 5er BMW auf der Podbielskistraße in Richtung der hannoverschen Innenstadt. Ein in gleicher Richtung fahrender VW Golf überholte den BMW. Ein 50-jähriger Hannoveraner, welcher mit seinem Honda-Motorrad aus der Grillparzerstraße kommend auf die Podbielskistraße einbog, kollidierte zunächst mit dem BMW. Nach dem Zusammenstoß mit dem BMW wurde der Motorradfahrer durch den VW Golf getroffen und prallte gegen die Windschutzscheibe des Wagens. Anschließend stürzte der Hannoveraner auf die Straße. Er erlitt hierbei leichte Verletzungen. Zur weiteren medizinischen Versorgung wurde der 50-Jährige in ein Krankenhaus transportiert. Der Fahrer des VW fuhr weiter in Richtung der Hermann-Bahlsen-Allee, stellte sein Fahrzeug in der Nähe einer dortigen Tankstelle ab und entfernte sich anschließend zu Fuß. In Höhe der Straße "Böcklinplatz" stieg er in einen Mercedes ein, welcher von einer weiteren männlichen Person gefahren wurde.

Der gesuchte Golf-Fahrer ist circa 20 bis 40 Jahre alt, ungefähr 1,85 Meter groß und hat eine schlanke, athletische Statur. Er trägt kurze schwarze Haare und einen dunklen Bart. Zum Zeitpunkt des Unfalls war er mit einer dunklen Jogginghose und einem schwarzen Oberteil bekleidet.

Der Golf wurde durch die Polizei beschlagnahmt. Die Fahrstreifen der Podbielskistraße in Richtung Innenstadt mussten zur Unfallaufnahme bis 21:20 Uhr voll gesperrt werden. An der Unfallstelle war zwischenzeitlich ein Rettungshubschrauber eingesetzt.

Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall oder zum Unfallhergang geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. Von besonderem Interesse zur Aufklärung des Unfallgeschehens sind der Fahrer des VW Golf und der Mercedes-Fahrer, welche ebenfalls gebeten werden, sich bei der Polizei zu melden. /aw

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell