Polizei Bochum

POL-BO: Kripo sucht Zeugen nach möglichem Raubdelikt in Witten

Witten (ots)

Derzeit ermittelt die Kripo wegen eines möglichen Raubdelikts, dass sich in der Silvesternacht in Witten ereignet haben soll.

Ein 43-jähriger Wittener gab an, dass er am Sonntag, 1. Januar, gegen 0.15 Uhr von der Uthmannstraße kommend in Richtung Rathausplatz gegangen sei. Er habe dann an der Bushaltestelle "Rathaus" gestanden, als plötzlich ein dunkler Pkw neben ihm angehalten habe. Anschließend sei er von einem Unbekannten geschlagen und ausgeraubt worden. Nähere Angaben zum Geschehen oder dem Fahrzeug konnte der Wittener nicht machen.

Der Täter sei etwa 20 Jahre alt, habe "europäisch ausgesehen" und zur Tatzeit ein helles Oberteil getragen.

Die Kripo sucht Zeugen, die Hinweise auf diese Tat geben können und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 0234 909-8305 oder -4441 (Kriminalwache) zu melden.

