POL-BO: Zwei Autofahrerinnen bei Verkehrsunfall in Bochum verletzt

Bochum (ots) - Die Polizei sucht nach einem Mann, der am 18. Oktober 2022 in ein Wohnhaus in Bochum-Langendreer eingebrochen ist. Mit richterlichem Beschluss veröffentlicht die Kripo Fotos des Tatverdächtigen und fragt: Wer kennt diesen Mann? Die Fotos finden Sie im Fahndungsportal der Polizei: ...

mehr