Polizei Hagen

POL-HA: 20 Minuten - 2 Trunkenheitsfahrten

Hagen Oberhagen (ots)

In den frühen Morgenstunden des 18.06.2023 (Sonntag) entdeckte die Polizei gleich zwei Trunkenheitsfahrten im Bereich Oberhagen. Der erste Fall ergab sich gegen 01:45 Uhr in der Straße Wasserloses Tal in Höhe der Stadthalle. Dort fiel den Beamten ein schwarzer BMW auf. Im Rahmen der Kontrolle des 45-jährigen Fahrzeugführers aus Hagen ergab sich ein Alkoholwert, der eine Weiterfahrt aus-schloss. Knapp 20 Minuten später wurde unweit des ersten Anhalteortes ein weißer Ford durch Polizeibeamte kontrolliert. Auch hier war der Fahrzeugführer, ein 36-jähriger Mann aus Ennepetal, so alkoholisiert, dass eine Weiterfahrt nicht mehr in Frage kam. Beide Männer mussten zu einer Atemalkoholprobe mit zur Polizeiwache. Nun kommt ein Ordnungswidrigkeitenverfahren auf sie zu und damit verbunden voraussichtlich auch ein Fahrverbot. (tx)

