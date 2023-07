Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Drei Verletzte bei Vorfahrtsunfall

Uhldingen-Mühlhofen / Bodenseekreis (ots)

Am Montag kurz nach 14 Uhr hat sich auf der Bundesstraße 31 zwischen Oberuhldingen und Überlingen ein Verkehrsunfall ereignet, bei dem mehrere Personen verletzt wurden. Ein 85 Jahre alter Mercedes-Lenker fuhr von der Einmündung der Birnau nach links auf die Bundesstraße ein und missachtete dabei die Vorfahrt eines aus Überlinger Richtung kommenden Sattelzug-Fahrers. Der 62-Jährige versuchte noch auszuweichen, kollidierte jedoch mit der linken Pkw-Seite. Bei dem Zusammenstoß zogen sich der Unfallverursacher und seine Beifahrerin schwere Verletzungen zu. Der Lastwagen-Fahrer wurde leicht verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte die Frau auf dem Luftweg in eine Klinik. Die beiden Männer wurden zur weiteren Versorgung in umliegende Krankenhäuser gefahren. Am Mercedes entstand Totalschaden, der auf etwa 20.000 Euro beziffert wird. Die Zugmaschine des Sattelzugs wurde ebenfalls stark beschädigt. Abschleppdienste kümmerten sich um die Bergung der Fahrzeuge. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsmaßnahmen, die bis etwa 17 Uhr andauerten, kam es zu Sperrungen der Bundesstraße.

