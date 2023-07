Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen / Tettnang

Polizei stoppt fahruntüchtige Fahrer

Die Polizei Friedrichshafen hat am Montagabend gleich mehrere Verkehrsteilnehmer gestoppt, die alkoholisiert oder unter Drogen unterwegs gewesen sind. Gegen 21.40 Uhr kontrollierten die Beamten zwei Personen, die gemeinsam mit gemieteten E-Scootern im Stadtgebiet fuhren. Bei der Überprüfung wurden die Polizisten auf deutlichen Atemalkoholgeruch aufmerksam. Beide hatten bei der Messung jeweils über 1,6 Promille. Etwa eine Stunde später wurden die Beamten auf einen Radfahrer aufmerksam, der mit einem Bier in der Hand auf dem Radweg in Richtung Immenstaad unterwegs war. Auch er hatte in der folgenden Kontrolle rund 1,6 Promille Atemalkohol. Um 23 Uhr fiel im Bereich Tettnang ein Autofahrer auf, der seinen Pkw in Schlangenlinien steuerte. Bei der Überprüfung ergab sich der Verdacht einer aktuellen Drogenbeeinflussung. Die fahruntüchtigen Verkehrsteilnehmer mussten die Beamten in eine Klinik begleiten und dort eine Blutprobe abgeben. Deren Untersuchungsergebnis wird darüber entscheiden, ob die Fahrer mit weiteren Konsequenzen zu rechnen haben.

Friedrichshafen

Lastwagen gestreift und in Böschung gelandet

Eine kurzzeitige Sperrung der Bundesstraße 31 und Sachschaden in Höhe von rund 9.000 Euro waren die Folgen eines Unfalls, der sich am Montag gegen 18 Uhr bei der Auffahrt Friedrichshafen-Ost ereignet hat. Eine 82 Jahre alte Renault-Lenkerin wollte auf die Bundesstraße auffahren und schätzte die Geschwindigkeit des zähfließenden Verkehrs falsch ein. Sie lenkte ihren Wagen nach links, kollidierte dabei seitlich mit einem Sattelzug und kam im Anschluss nach rechts von der Straße ab, wo sie in einer Böschung stehen blieb. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Während an dem Pkw rund 8.000 Euro Sachschaden entstand, wird dieser am Lastwagen geringer eingeschätzt. Der Pkw musste abgeschleppt werden.

Friedrichshafen

Verkehrsunfall bei Einsatzfahrt - Sachschaden

Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall während der Einsatzfahrt eines Streifenwagens am Montagmorgen kurz nach 8.30 Uhr in der Goethestraße. Die Streifenwagenbesatzung fuhr mit Blaulicht und Martinshorn zur Überprüfung eines Einbruchsalarms und wollte im Bereich des Kreisverkehrs Goethestraße/Schwabstraße einen Pkw überholen. Hierbei kam es zum leichten Streifvorgang der beiden Fahrzeuge, wodurch Sachschaden am Streifenwagen im Bereich des vorderen Stoßfängers und am beteiligten Audi an der Fahrertüre entstand. Verletzt wurde niemand.

Uhldingen-Mühlhofen

In Schlangenlinien gefahren

Mit strafrechtlichen Folgen muss ein 65 Jahre alter Autofahrer rechnen, den Polizeibeamte am Montagabend kurz nach 23 Uhr in Uhldingen-Mühlhofen kontrolliert haben. Der Mann fuhr in Schlangenlinien, kam mehrfach auf die Gegenfahrbahn und bremste augenscheinlich unkontrolliert stark ab. Bei der Überprüfung des Mannes ergab sich schnell der Verdacht einer deutlichen Alkoholisierung. Die Atemalkoholmessung ergab rund ein Promille, weshalb der 65-Jährige in einer Klinik eine Blutprobe abgeben musste. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen, darüber hinaus droht ihm auch eine Anzeige wegen Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell