Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Flüchtige Fahrradfahrer

Erfurt (ots)

Gestern flüchteten in Erfurt gleich zwei Fahrradfahrer nach Verkehrsunfällen. Gegen 14:00 Uhr war ein Mann mit seinem roten Rennrad von der Liebknechtstraße nach rechts in die Ernst-Toller-Straße abgebogen. Dabei kollidierte er mit einem 11-jährigen Mädchen, dass gerade über die Straße gelaufen war. Beide kamen durch den Zusammenstoß zu Fall und verletzten sich. Der Mann flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Er war etwa circa 1,90 m groß, hatte eine schlanke Gestalt und ein blasses Gesicht. Bekleidet war er mit einer blauen Jeans, rotem Sweatshirt und einem Basecap. Zudem muss er Verletzungen an Fingern der rechten Hand haben.

Ein weiterer Unfall ereignete sich gegen 09:30 Uhr in der Bahnhofstraße. Ein Mann auf einem schwarzen Mountainbike war auf Höhe der Hausnummer 29 mit einer 87-jährigen Fußgängerin zusammengestoßen, die gerade die Fahrbahn überquert hatte. Auch in diesem Fall flüchtete der Radfahrer und kam der verletzten Frau nicht zu Hilfe. Die Seniorin wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Wer Angaben zu den unbekannten Männern machen kann, wird gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0132018 (Liebknechtstraße) bzw. 0131510 (Bahnhofstraße) beim Inspektionsdienst Nord (0361/7840-0) zu melden. (JN)

