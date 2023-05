LPI-EF: Berauscht und ohne Führerschein

Erfurt (ots) - Aufgrund eines Verkehrsunfalls musste am Montagabend die Landstraße zwischen Klettbach und dem Haarberg voll gesperrt werden. Ein 38-jähriger LKW-Fahrer war an der Anschlussstelle Erfurt-Ost von der Autobahn abgefahren und beabsichtige an der grünen Ampel nach links in Richtung Erfurt abzubiegen. Zeitgleich kam allerdings von rechts ein 45-jähriger LKW-Fahrer, der aus bislang unbekannten Gründen bei "rot" über die Ampelkreuzung gefahren war. Die ...

