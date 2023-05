LPI-EF: Forstzubehör gestohlen

Erfurt (ots) - In der Nacht zu Montag schlugen Diebe in einer Gaststätte in Melchendorf zu. Über ein Fenster waren die Täter in das Lokal eingebrochen. Anschließend stahlen sie aus einem Büro mehrere hundert Euro Bargeld. Zudem brachen die Unbekannten in der Gaststätte einen Zigarettenautomaten auf und ließen Zigarettenschachteln im Wert von 600 Euro verschwinden. Den Dieben gelang schließlich unerkannt die ...

