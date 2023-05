Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: 14-Jähriger leicht verletzt

Sömmerda (ots)

Bei einem Verkehrsunfall wurde in Sömmerda ein Jugendlicher leicht verletzt. Der 14-Jährige war am Montagvormittag vor der Salzmann Schule bei "grün" über die Fußgängerampel gefahren. Ein 61-jähriger Mercedes-Fahrer passierte im selben Augenblick die Kreuzung. Er hatte das Rotlicht der Ampel missachtet. Es kam zur Kollision zwischen dem Auto und dem Schüler. Der Schaden an den Fahrzeugen fiel gering aus. Allerdings zog sich der Jugendliche Verletzungen zu. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell