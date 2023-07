Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Scheiben an Wilhelmschule beschädigt

Am Samstagnachmittag wurden an der Wilhelmschule zwei Scheiben durch einen Jugendlichen beschädigt. Der unbekannte Täter trat nach bisherigen Erkenntnissen wohl gegen das Glas, sodass insgesamt ein Schaden von rund 500 Euro entstand. Die Polizei sucht derzeit nach weiteren Zeugen des Vorfalls, sachdienliche Hinweise werden unter Tel. 0751/803-3333 erbeten.

Ravensburg

Schilder auf Parkplatz demoliert

Ein Unbekannter hat im Laufe des vergangenen Wochenendes mehrere Schilder auf dem Scheffelplatz beschädigt. Der Täter knickte die Schilder gewaltsam ab, sodass ein Schaden in Höhe eines dreistelligen Euro-Betrages entstand. Personen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-3333 zu melden.

Leutkirch

Fahrer flüchtet vor Verkehrskontrolle und gefährdet Polizisten

Mit strafrechtlichen Konsequenzen muss ein 31-Jähriger nach einer Verkehrskontrolle rechnen. Die Polizei wollte den Fahrer gegen 22.30 Uhr im Bereich der Bahnhofsarkaden kontrollieren. Nachdem dieser zunächst angehalten hatte und die Beamten ausgestiegen waren, gab der 31-Jährige aber Gas. Er wendete seinen Pkw und fuhr auf die Beamten zu. Als diese ihn nochmals aufforderten stehen zu bleiben, äffte er den Beamten nach und fuhr so an den Beamten vorbei, dass ein Polizist zur Seite treten musste, um nicht vom Auto erfasst zu werden. Im Anschluss suchte er das Weite. Eine Fahndung nach dem Fahrer sowie dem Wagen hatte zuerst keinen Erfolg, er konnte über das Kennzeichen im Nachgang ermittelt werden und hat nun mit einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft zu rechnen.

Leutkirch

Betrunkener Radfahrer touchiert Fußgänger

Mit deutlich über einem Promille Atemalkohol war ein Fahrradfahrer in der späten Montagnacht unterwegs. In der Unterführung der Wurzacher Straße übersah der 71-jährige Radler einen 22 Jahre alten Fußgänger, der in dieselbe Richtung unterwegs war wie er und prallte mit diesem zusammen. Der Radfahrer stürzte daraufhin und war wohl kurze Zeit bewusstlos. Er erlitt leichte Verletzungen. Auch der Fußgänger hatte nach dem Unfall Schürfwunden zu beklagen. Aufgrund seiner Alkoholisierung wurde bei dem 71-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Im Krankenhaus wurden auch seine Wunden medizinisch versorgt.

Wangen

Graffitis an Sporthalle und Schule

Wände einer Sporthalle und einer Schule in der Pfannerstraße wurden im Laufe der letzten Tage mit blauer Farbe beschmiert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise auf den Urheber der Graffitis nimmt das Polizeirevier Wangen unter Tel. 07522/984-0 entgegen.

Wangen

Pkw angefahren - Hinweise erbeten

Das Weite gesucht hat ein Fahrzeuglenker, der am Montag zwischen 7 Uhr und 14.30 Uhr auf einem Parkplatz an der Kreuzung L320/L2374 am Neuravensburger See einen Skoda Fabia angefahren hat. Der Flüchtige touchierte die hintere rechte Seite des geparkten Autos, sodass ein Schaden von rund 1.500 Euro entstand. Ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern, fuhr er im Anschluss davon. Sachdienliche Hinweise auf den Verursacher erbittet das Polizeirevier Wangen unter Tel. 07522/984-0.

Weingarten

Auffahrunfall fordert zwei Verletzte

Zwei Verletzte und ein Gesamtschaden in Höhe von rund 20.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall an der Kreuzung Ravensburger Straße/Sauterleutestraße am Montagabend. Ein 29 Jahre alter Smart-Fahrer war hinter einem 36-jährigen Audi-Lenker auf der Ravensburger Straße in Richtung Weingarten unterwegs, als auf Höhe der Sauterleutestraße ein Rettungswagen mit Blaulicht und Martinshorn in die Straße einbog. Beide Fahrer erkannten dies rechtzeitig und bremsten ab. Während der vorausfahrende Audi allerdings komplett zum Stehen kam, fuhr der Smart auf den Audi hinten auf. Beide Fahrer, die sich dabei leichte Verletzungen zuzogen, wurden noch an der Unfallstelle medizinisch versorgt. Anschließend wurden sie in ein Krankenhaus gebracht. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

Aulendorf

Dieb klaut aus Auto

Aus einem in der Uhlandstraße geparkten VW hat ein Unbekannter zwischen Montagabend und Dienstagmorgen mehrere Wertgegenstände gestohlen. Der Täter verschaffte sich vermutlich über die einen spaltbreit geöffnete Fensterscheibe des Autos Zutritt und stahl den Fahrzeugschein, Münzgeld sowie mehrere Packungen Zigaretten. Personen, die im Tatzeitraum den Diebstahl beobachtet haben oder anderweitig Verdächtiges im Zusammenhang mit der Tat melden können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 an das Polizeirevier Weingarten zu wenden.

Fronreute

Kindergarten beschmiert

Mit Farbe wurde im Laufe des vergangenen Wochenendes der Kindergarten am Zehntstadel beschmiert. Der entstandene Sachschaden ist aktuell nicht bekannt, Personen, die Hinweise auf den unbekannten Schmierfinken geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten zu melden.

