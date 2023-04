POL-HI: Alfeld- Verkehrswoche: Kontrolle gewerblicher Güterverkehr

Hildesheim (ots) - ALFELD (prü). In den späten Abendstunden des 25.04.2023 ist es in der Göttinger Straße, in 31061 Alfeld, zu mehreren Sachbeschädigungen gekommen. Bisher unbekannte Täter trieben am Sonntagabend, gegen 23:30 Uhr, in der Göttinger Straße in Alfeld ihr Unwesen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden eine Eingangspforte sowie das Schild eines dort ansässigen Spielwarengeschäfts beschädigt. ...

