Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Oberstraße/Wohnungseinbruch

Coesfeld (ots)

Bargeld stahlen Unbekannte bei einem Einbruch in eine Wohnung an der Oberstraße am Sonntag (2.7.). Zwischen 15.30 und 23.00 Uhr brachen sie die Wohnungstür auf und gelangten so in Innere. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Lüdinghausen zu melden, Tel. 02591/7930.

