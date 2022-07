FW-M: Nächtliche Suche nach einem Brand (Obersendling)

Feuerwehr München

Nächtliche Suche nach einem Brand (Obersendling)

München

Donnerstag, 7. Juli 2022, 3.40 Uhr

Baierbrunner Straße

Bei einem Brand in einer Kleingartenanlage sind am frühen Donnerstagmorgen zwei Gartenhütten abgebrannt.

In der Nacht meldete sich ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma bei der Leitstelle München, das er in der Ruppert-Mayer-Straße Brandgeruch wahrnimmt. Daraufhin schickte ein Disponent ein Hilfeleistungslöschfahrzeug zu dem Mitteiler.

Vor Ort stellte sich schnell heraus, dass Flammen zwischen einem Industriegebäude und der dortigen Bahnlinie zu sehen waren. Nach kurzer Erkundung verschafften sich die Einsatzkräfte über eine Werkszufahrt Zugang zu der Kleingartenanlage, in der eine Gartenhütte in Vollbrand war und eine weitere bereits Feuer gefangen hatte. Da es am Brandort keine Löschwasserversorgung gab, forderte der Gruppenführer weitere Einsatzkräfte nach.

Mit insgesamt drei C-Rohren und zwölf Einsatzkräften unter Atemschutz bekämpften sie den Brand. Während der Löschmaßnahmen fanden die Einsatzkräfte insgesamt vier Flüssiggasflaschen, die wegen der Brandbeaufschlagung längere Zeit gekühlt wurden.

Aufgrund des Brandes und der Rauchentwicklung wurde auch die angrenzende Bahnlinie für 40 Minuten gesperrt. Auch ein angrenzender Industriebau musste kontrolliert werden, da durch die Hitze des Brandes zwei Fenster geborsten waren.

Zur Brandursache und dem Sachschaden kann die Feuerwehr keine Aussagen treffen.

