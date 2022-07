Feuerwehr München

FW-M: Brandmeldeanlage meldet Feuer (Ludwigsvorstadt)

München (ots)

Dienstag, 5. Juli 2022, 20.45 Uhr

Schwanthalerstraße

Am Dienstagabend hat eine Brandmeldeanlage ein Feuer in einer Appartementanlage gemeldet. Eine Küche ist in Brand geraten. Verletzte gab es nicht.

Ein Löschzug der Münchner Feuerwehr wurde durch die Integrierte Leitstelle mit dem Stichwort - Brandmeldeanlage - zur Einsatzadresse geschickt. Auf der Anfahrt war im dritten Obergeschoss bereits deutlich Rauch zu erkennen. Sämtliche Bewohner waren bereits im sicheren Bereich außerhalb des Gebäudes.

In eine Steigleitung, die am Gebäude verbaut war, wurde Wasser eingespeist. Somit konnte im dritten Obergeschoss direkt Wasser ohne aufwendiges Schlauchverlegen entnommen werden. Ein Trupp mit Pressluftatmer und einem C-Rohr konnte das Feuer in einer Küche zügig löschen. Ein Hochleistungslüfter entrauchte das Gebäude. Nach der Kontrolle sämtlicher Appartements auf mögliche Verrauchung war die Arbeit für die Feuerwehr erledigt.

Der Sachschaden beläuft sich auf zirka 10.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Eingesetzte Kräfte: Berufsfeuerwehr

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

(sei2)

Original-Content von: Feuerwehr München, übermittelt durch news aktuell