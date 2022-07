FW-M: Wohnung nach Brand unbewohnbar (Obergiesing)

München (ots) - Sonntag, 3. Juli 2022, 11.43 Uhr Riemer See Ein Mann ist heute aus dem Riemer See gerettet und im Anschluss reanimiert worden. Passanten und Mitarbeiter der Wasserwacht sahen eine Person im See untergehen und alarmierten sofort weitere Kräfte nach. Die Einsatzkräfte ließen umgehend ein Boot ins Wasser und fuhren damit zur Unglücksstelle. Dort holten die Taucher der Feuerwehr den untergegangen ...

