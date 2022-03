Polizei Wolfsburg

POL-WOB: 15-Jähriger mit frisiertem Mofa unterwegs - Führerscheinvergehen

Wolfsburg (ots)

Königslutter, Wilhelm-Bode-Straße

16.03.2022, 17.20 Uhr

Mancher Mensch kommt in seinem Leben früh mit dem Gesetz in Konflikt. So auch ein 15 Jahre alter Jugendlicher, der am Mittwochnachmittag von der Polizei auf der Wilhelm-Bode-Straße kontrolliert wurde. Der Jugendliche war mit seinem Mofa unterwegs, welches durch Bauart bedingte Veränderungen statt 25 km/h jetzt über 80 km/h schnell war.

Dadurch erlosch die Betriebserlaubnis und das Gefährt wurde zulassungs- und führerscheinpflichtig.

Eine Fahrerlaubnis konnte der 15-Jährige nicht vorweisen, so dass ihn jetzt ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis erwartet. Den Führerschein wird er nun auch erst einmal vergessen können, denn ihn erwartet aufgrund des Fehlverhaltens eine Führerscheinsperre.

Die Polizei warnt davor, eigenmächtig Veränderungen an Fahrzeuge vorzunehmen:

Durch tiefgreifende Veränderungen am Fahrzeug erlischt die Betriebserlaubnis, das Fahrzeug ist nicht mehr verkehrssicher und es kann im Falle eines Verkehrsunfalls zu Regressforderungen der Versicherung kommen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell