Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Sachschaden bei Zusammenstoß

Beim Zusammenstoß zweier Fahrzeuge am Dienstag gegen 10.45 Uhr an der Kreuzung der Straße "Neue Messe" mit der Rheinstraße entstand Sachschaden. Ein 76 Jahre alter Autofahrer war stadtauswärts unterwegs und bog nach links in die Rheinstraße ab. Dabei kam es zur Kollision mit dem aus Richtung Messe kommenden Mercedes Sprinter eines 31-Jährigen. An beiden Fahrzeugen entstand dabei jeweils rund 5.000 Euro Sachschaden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Beide Unfallbeteiligten machten bei der Unfallaufnahme unterschiedliche Angaben zur Ampelstellung. Die Ermittlungen der Polizei Friedrichshafen sollen nun klären, wer zum Zeitpunkt des Unfalls vorfahrtsberechtigt war. Personen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 zu melden.

Friedrichshafen

Rollerfahrer bei Auffahrunfall verletzt

Bei einem Auffahrunfall am Dienstag kurz nach 16.30 Uhr in der Paulinenstraße wurde ein Rollerfahrer leicht verletzt. Eine 18 Jahre alte Ford-Lenkerin hatte nicht erkannt, dass sich der Verkehr staute und fuhr wuchtig auf den 58-jährigen Zweiradfahrer auf. Dieser wurde auf einen davorstehenden BMW aufgeschoben. Der Motorroller-Fahrer kam bei dem Auffahrunfall zu Fall. Ein Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Untersuchung in eine Klinik. Insgesamt entstand bei dem Unfall rund 3.500 Euro Sachschaden.

Friedrichshafen

Frau belästigt - Zeugen gesucht

Nach einem Vorfall am Dienstag gegen 16.30 Uhr im Waldstück im Bereich der Messe ermittelt die Kriminalpolizei und bittet um Hinweise. Eine 26-jährige Frau gibt an, im Wald unterwegs gewesen und von einem bislang unbekannten Mann plötzlich unsittlich berührt worden zu sein. Bei der folgenden Auseinandersetzung, bei der die 26-Jährige stürzte, habe sie laut auf sich aufmerksam gemacht, woraufhin der Tatverdächtige in Richtung der Straße "Neue Messe" flüchtete. Umgehende Fahndungsmaßnahmen der Polizei führten nicht zur Ergreifung eines Tatverdächtigen. Dieser wird als etwa 175 cm groß und circa 20 Jahre alt beschrieben. Er hatte eine normale Statur, kurze braune Haare und keinen Bartwuchs. Der Unbekannte war barfuß unterwegs, trug ein rotes oder gelbes Fahrradoberteil und eine schwarze kurze Hose. Personen, die Zeugen des Vorfalls wurden oder sonst sachdienliche Hinweise zu dem Mann geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen.

Friedrichshafen

Pkw fährt Sattelzug auf

Mutmaßlich die Pedale ihres Autos verwechselt hat eine 80-jährige Autofahrerin, als sie am Dienstag gegen 9 Uhr im Fallenbrunnen einen Unfall verursacht hat. Die Frau war in Richtung Untere Mühlbachstraße unterwegs und fuhr ungebremst in einen verkehrsbedingt stehenden Sattelzug. Dabei lösten die Airbags ihres Wagens aus. Die Seniorin zog sich leichte Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung in eine Klinik gebracht werden. Ihr Wagen, an dem Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro entstand, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Sattelauflieger wird der Sachschaden auf rund 5.000 Euro beziffert.

Kressbronn

Unerlaubt Drohne gesteuert

Das unerlaubte Steuern einer Drohne am Dienstagabend im Ortsgebiet Kressbronn hat für einen 39-jährigen Hobbypiloten strafrechtliche Folgen. Durch das Fluggerät, an dem auch eine Kamera angebracht war, fühlte sich ein Anwohner belästigt und in seiner Privatsphäre gestört. Nachdem dieser den Piloten angesprochen und seinen Missmut geäußert hatte, soll der 39-Jährige mit beleidigenden Äußerungen reagiert haben. Weil die verständigten Polizisten darüber hinaus auch feststellten, dass die Drohne nicht wie vorgeschrieben registriert und nicht versichert ist und der Drohnenpilot keinen erforderlichen Kenntnisnachweis hat, muss dieser nun mit weiteren Konsequenzen rechnen.

Kressbronn

Streit nach Fußballspiel

Nach einer Auseinandersetzung am Montagabend gegen 19 Uhr auf dem Fußballplatz in der Maicher Straße ermittelt der Polizeiposten Langenargen. Ein Jugendlicher hatte mit Unbekannten auf dem Platz Fußball gespielt. Nach dem Spiel kam es zwischen ihm, seinem Begleiter und drei bislang unbekannten Gegnern zu einer Auseinandersetzung. In deren Verlauf sollen die Tatverdächtigen den 16-Jährigen körperlich angegriffen und daraufhin die Flucht ergriffen haben. Er zog sich leichte Blessuren zu, die in einer Klinik ambulant behandelt werden mussten. Die Ermittlungen zum genauen Hergang und zur Identität der Tatverdächtigen dauern aktuell noch an.

Überlingen

Frau von rollendem Auto erfasst

Weil er seinen Pkw ungesichert auf abschüssiger Fahrbahn im Turmgartenweg abgestellt hat, verursachte ein 54-jähriger Mann am Dienstag gegen 17 Uhr einen Unfall. Der Audi rollte unkontrolliert rückwärts diagonal über die Fahrbahn und erfasste eine 72 Jahre alte Fußgängerin auf dem Gehweg, bevor er an einem Laternenmast zum Stehen kam. Die Frau stürzte zu Boden und wurde aufgrund ihrer Kopfverletzung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Am Auto entstand rund 8.000 Euro, am Mast mehrere hundert Euro Sachschaden.

Deggenhausertal

Auto kommt im Flussbett zum Stehen

Schwere Verletzungen hat sich eine 65 Jahre alte Autofahrerin zugezogen, als sie am Dienstag gegen 13.15 Uhr mit ihrem Wagen von der L 204 abgekommen und in der angrenzenden Rotach gelandet ist. Die Audi-Fahrerin war von Urnau kommend in Richtung Wittenhofen unterwegs und fuhr in einer langgezogenen Kurve geradeaus weiter. Sie fuhr über die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem Leitpfosten. Im weiteren Verlauf fuhr sie eine zwei Meter tiefe Böschung hinab und setzte frontal im Flussbett auf. Die 65-Jährige zog sich Kopfverletzungen zu und musste vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. Der Wagen musste vom Abschleppdienst geborgen werden. An diesem entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die örtliche Feuerwehr im Einsatz. Die Beamten des Polizeireviers Überlingen haben die Ermittlungen aufgenommen und prüfen nun, ob eventuell Ablenkung die Unfallursache gewesen sein könnte.

