Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Sigmaringen

Nach Spiegelstreifer weitergefahren

Wegen Unfallflucht ermittelt derzeit das Polizeirevier Sigmaringen, nachdem der bislang unbekannte Lenker eines orangenen Pkw nach einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 7.45 Uhr einfach weitergefahren ist. Der Unbekannte streifte auf der L 277 Höhe Kastellstraße den Außenspiegel des Fahrzeugs einer 37-Jährigen. Während die Frau anhielt, fuhr der Fahrer des orangenen Wagens nach einer kurzen Wartezeit in Richtung Laiz weiter. Hinweise zu dem Flüchtigen oder dessen Fahrzeug nehmen die Ermittler unter Tel. 07571/104-0 entgegen.

Sigmaringen

Kind prallt gegen Pkw

Ein 10-jähriger Junge ist am Dienstag gegen 13 Uhr an der Kreuzung Hauptstraße/Unterdorfstraße gegen einen Pkw geprallt. Aus noch ungeklärter Ursache fuhr der Bub vom Gehweg der Hauptstraße auf die Fahrbahn und stieß dort mit dem Toyota einer 40-Jährigen zusammen, die die Unterdorfstraße ordnungsgemäß befuhr. Durch die Kollision kam der 10-Jährige, der keinen Helm trug, zu Fall und zog sich eine Kopfverletzung zu. Eine Rettungswagenbesatzung brachte den Bub in eine Klinik. Am Toyota entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro.

Krauchenwies

Fahrerin übersieht Kind

Glücklicherweise nur leicht verletzt wurde ein 7 Jahre alter Bub bei einem Verkehrsunfall am Dienstag kurz nach 15 Uhr an der Kreuzung "An der Lehr"/Kirchgasse. Eine 31-jährige Ford-Lenkerin hielt an der Haltlinie der dortigen Kreuzung an und gewährte mehreren Fahrzeugen die Vorfahrt. Offenbar übersah sie das Kind, das mit seinem Fahrrad ebenfalls die vorfahrtsberechtigte Straße befuhr. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge stürzte der Junge und wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Am Opel entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro.

Leibertingen

Polizei warnt vor sogenannten Benzinbettlern

Wie jetzt erst angezeigt wurde, waren in der vergangenen Woche sogenannte Benzinbettler bei Leibertingen unterwegs. Die Betrüger hielten in Altheim einen 28-jährigen Autofahrer an und gaben in gebrochenem Deutsch vor, wegen Spritmangels liegen geblieben zu sein. Da sie dringend nach Stuttgart in eine Klinik müssten, und die Kartenzahlung an der Tankstelle angeblich nicht funktioniere, baten sie den 28-Jährigen, ihnen Bargeld zu leihen. Dieser gab dem Paar Geld und seine Adresse. Da bis zum heutigen Tag jedoch keine Zahlung einging, meldete er den Vorfall der Polizei. Diese ermittelt wegen Betrugs und warnt vor dieser Betrugsmasche. Die Täter setzen ihre Opfer mit einer angeblichen Notlage unter Druck und versuchen so, an Bargeld zu kommen. Die Ermittler raten dazu, statt Bargeld auszuhändigen, sich das Kennzeichen zu notieren und die Polizei über Notruf zu verständigen. Sollten Sie bereits Opfer eines Betrugs geworden sein, erstatten Sie Anzeige bei Ihrer nächstgelegenen Polizeidienststelle.

Mengen

Schmierfinke treiben ihr Unwesen

Am vergangenen Wochenende haben bislang unbekannte Täter im Ortsgebiet mehrere Farbschmierereien hinterlassen. Die Schmierfinke hinterließen mit roter und grüner Farbe unter anderem Schriftzüge und Zeichen an einer Garage in der Bussenstraße, an einem Verkehrszeichen an der Zufahrt zu einem Supermarkt in der Hauptstraße sowie am Eingang des Bahnhofsgebäudes. Der Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. Der Polizeiposten Mengen ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet unter Tel. 07572/5071 um sachdienliche Hinweise.

