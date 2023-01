Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Bauschlott - betrunken am Steuer; Polizei sucht Zeugen

Neulingen (ots)

Ihren Führerschein abgeben müssen hat am Samstagabend, gegen 19:35 Uhr eine 66-jährige Opelfahrerin in Bauschlott, nachdem sie mit über zwei Promille am Steuer saß.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr die 66-Jährige mit einem schwarzen Opel Corsa auf der Bundesstraße 294 in Richtung Neulingen Bauschlott. Hierbei geriet sie kurz nach dem Golfplatz mehrfach auf die Gegenfahrspur, weshalb zwei entgegenkommende Autos ausweichen mussten. Beamte des Polizeireviers Pforzheim-Nord stellten den Pkw und die Frau kurz darauf in unmittelbarer Nähe fest. Die 66-Jährige wies hierbei Zeichen einer Alkoholisierung auf. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa 2,4 Promille. Die Frau musste in der Folge eine Blutprobe in einem Krankenhaus abgeben. Die Beamten behielten den Führerschein der Dame ein.

Zeugen, insbesondere die beiden Pkw-Lenker, die an besagter Örtlichkeit ausweichen mussten und sachdienliche Angaben zu dem Geschehen machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07231 186-3211 beim Polizeirevier Pforzheim-Nord zu melden.

