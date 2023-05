Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell

Kreis Konstanz) Psychisch verwirrter Mann ruft Rettungskräfte auf den Plan (17.05.2023)

Radolfzell (ots)

Eine Ruhestörung hat am Mittwochmorgen gegen 4 Uhr die Polizei in die Schützenstraße auf den Plan gerufen. Ein 33-Jähriger Mann schrie vom Balkon seiner Wohnung. Als die Polizei eintraf drohte er, seine Wohnung mit Benzin anzuzünden und ließ sich von den Beamten nicht beruhigen. Aufgrund der Drohungen und der unklaren Situation sperrten Feuerwehr und Polizei das Gebäude weiträumig ab. Den Beamten gelang es mit Unterstützung eines Polizeihundeführers, mit einem schnellen Zugriff den Mann beim Verlassen seiner Wohnung vorläufig festzunehmen. Dabei erlitt der 33-Jährige leichte Verletzungen. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung fanden sich keine Hinweise auf gelagertes Benzin oder Mengen an brennbaren Flüssigkeiten. Der 33-Jährige, der sich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, kam in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell