Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim-Hochemmingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Brand einer Schreberhütte (16.05.2023)

Bad Dürrheim (ots)

Zu einem Einsatz ausrücken mussten Feuerwehr und Polizei am Dienstagvormittag gegen 9 Uhr nach Hochemmingen in die Straße "Schroteln". In einem umzäunten Schrebergarten stand eine circa 25 Quadratmeter große Gartenhütte im Vollbrand. Die Feuerwehr konnte ein Abbrennen der Hütte bis auf das Grundfundament nicht mehr verhindern. Über die Höhe des Sachschadens und die mögliche Brandursache konnten die Helfer noch keine Angaben machen. Die Ermittlungen hierzu sind am Laufen.

