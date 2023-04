Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Kontrollen der Polizei am Dienstag

Speyer (ots)

Am Dienstag zwischen 9:40 Uhr und 10:40 Uhr kontrollierten Polizeibeamte den Fahrradverkehr in der Wormser Straße. Insgesamt zehn Fahrradfahrer fuhren dabei falsch in die Einbahnstraße ein und wurden durch die Beamten kontrolliert. Zwischen 11 Uhr und 12:30 Uhr kontrollierten die Beamten bei einer Kontrollstelle in der Auestraße 41 Fahrzeuge. Dabei konnten erfreulicherweise keine Beanstandungen festgestellt werden.

