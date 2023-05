Oberndorf am Neckar (ots) - Am Montagmorgen, gegen 7.45 Uhr, ist es auf der Kameralstraße zu einer Unfallflucht gekommen. Eine 18-jährige Frau ging auf dem Gehweg der Kameralstraße in Richtung Ivo-Frueth-Schule entlang. Als sie auf ihr Handy schaute, streifte ein unbekannter Fahrradfahrer die junge Frau am linken ...

mehr