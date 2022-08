Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Einbruch in Tankstelle

Werne (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 03:25 Uhr, kam es zu einem Einbruch in die Markant Tankstelle an der Horster Straße. Der Täter schlug eine Scheibe ein, um sich Zugang zum Verkaufsbereich zu verschaffen. Hier entwendete er eine nicht unerhebliche Menge an Tabakwaren und entkam anschließend in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise zum Täter nimmt die Polizeiwache Werne unter der Telefonnummer 02303-921 3420 oder die Vermittlung der Kreispolizeibehörde Unna 02303-9210 entgegen.

