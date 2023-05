Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Mann bedroht angestellte eines Lotto-Büros (12.05.2023)

Villingen-Schwenningen (ots)

Bereits am Freitag gegen 17.30 Uhr hat ein Unbekannter eine Angestellte eines Lotto-Büros in der Harzerstraße überfallen. Der unbekannte Mann bedrohte mit den Worten "Kasse auf!" eine Angestellte und hielt dabei ein rund 20 Zentimeter langes Küchenmesser in der Hand. Die Frau ließ sich nicht einschüchtern, "bewaffnete" sich mit einem Handfeger und wandte sich gegen den Räuber. Der flüchtete daraufhin ohne Raubgut über die Bertha-von-Suttner-Straße in Richtung Oberdorfstraße. Die Geschädigte beschrieb den Räuber als jüngeren Mann, etwa 180 cm groß und schlank. Er trug dunkle Kleidung, eine Kapuze und hatte eine weiße Stoffmaske vor das Gesicht gezogen. Die Polizei bittet Personen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum Täter machen können, sich unter der Telefonnummer 07721 601-0, zu melden.

Auch wenn das beherzte Verhalten der Geschäftsinhaberin den Raub verhindert hat, warnt die Polizei vor solchen Aktionen und gibt folgende Verhaltenstipps während eines Überfalls:

Gehen Sie kein Risiko ein und bringen Sie sich nicht in Lebensgefahr beispielsweise durch Gegenwehr oder Hilferufe.

Hören Sie dem Täter genau zu und befolgen Sie ruhig und widerspruchslos seine Anweisungen.

Passives Verhalten und eine ruhige Stimme können unüberlegtes Handeln des Täters verhindern.

Erklären Sie dem Täter, was Sie tun, beispielsweise: "Dafür muss ich die Kasse öffnen." Halten Sie Ihre Hände dabei für den Täter gut sichtbar und geben Sie gefordertes Geld sofort heraus.

Lösen Sie einen stillen Alarm erst aus, wenn dies gefahrlos möglich ist. Sonst könnte die Gefahr einer Geiselnahme bei Eintreffen der Polizei bestehen.

Lauter Alarm kann lebensgefährlich sein. Er darf nur ausgelöst werden, wenn niemand bedroht ist. Helfen Sie möglichen Verletzten, wenn Sie sich dadurch nicht in Gefahr bringen.

Prägen Sie sich die persönlichen Merkmale des Täters ein. Konzentrieren Sie sich dabei auf einen Täter, dann können Sie diesen später besser beschreiben.

Wenn Sie den Täter erkannt haben, lassen Sie sich dies möglichst nicht anmerken.

Wichtig:

Leisten Sie keine Gegenwehr, rufen Sie nicht um Hilfe.

Benutzen Sie keine Waffen oder waffenähnliche Gegenstände.

Stellen Sie sich dem Täter nicht in den Weg.

Greifen Sie den Täter nicht an.

Leugnen Sie nicht das Vorhandensein von Schlüsseln.

Verlassen Sie nie einen sicheren Bereich, um einem Kollegen oder Außenstehenden zur Hilfe zu kommen. Dies kann zur Eskalation der Situation führen.

Weitere Hinweise findet man auf den Internet-Seiten der Polizei unter

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/raub/raubueberfall-auf-gewerbe/#panel-17099-1

