BPOL NRW: Tierischer Einsatz: Bundespolizei rettet Entenküken aus dem Gleisbett

Freitagnachmittag (08.05.) retteten Beamte der Bonner Bundespolizei Entenküken aus dem Gleisbereich in der Nähe des Bonner Hauptbahnhofs. Eine Alarmierung erfolgte, nachdem Personen im Gleisbereich gemeldet worden waren; vor Ort trafen die Beamten auf den kleinen tierischen Nachwuchs.

Gegen 16:30 Uhr meldete sich die Rettungsleitstelle bei der Bundespolizei in Bonn und teilte den Beamten mit, dass Personen im Gleis nahe des Bonner Hauptbahnhofs gesichtet worden seien. Sofort veranlasste die Bundespolizei eine Sperrung der Gleise und eilte zu der Örtlichkeit. Dort trafen sie auf Mitarbeiter der Tiernotrettung, welche beabsichtigten, verirrte Entenküken aufzunehmen. Diese befanden sich im Gleisbereich und irrten ohne das Muttertier herum. Die Streife fing die kleinen Küken ein und übergab diese nach Absprache mit der Tiernotrettung an eine Anwohnerin, für den Fall, dass die Entenmutter zurückkehre, um ihren Nachwuchs zu suchen. Die Anwohnerin erklärte sich bereit, für die nächsten 24 Stunden für die Tierchen Sorge zu tragen und sie sonst am Folgetag an die Tiernotstelle abzugeben. Nach Rettung der kleinen Enten gab die Bundespolizei dir Gleise wieder frei.

