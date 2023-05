BPOL NRW: Bundespolizisten stellen mutmaßlichen Drogendealer fest

Selm (ots) - Am Freitagnachmittag (5. Mai) erblickte ein Triebfahrzeugführer mehrere Personen im Gleisbereich am Bahnhof Selm-Bork. Ein Zug leitete sogar eine Schnellbremsung ein. Gegen 14:20 Uhr alarmierten Bahnmitarbeiter die Bundespolizei darüber, dass sich am Bahnhof Selm-Bork mehrere Personen im und am Gleisbereich befinden sollen. Der Zugführer der RB 51 ...

